Вы видели детей войны? Я да. Там, в зоне СВО. У них нет детства. Они не бегают шумными стайками, не сидят в школе за партой.
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Вы видели детей войны? Я да. Там, в зоне СВО. У них нет детства. Они не бегают шумными стайками, не сидят в школе за партой.