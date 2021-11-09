СМИ: Белоруссия прекратит продавать Украине электроэнергию

Украинские компании получили письмо о прекращении поставок электроэнергии из Белоруссии.Белорусская компания «Белэнерго» направила письмо участникам энергетического рынка Украины с уведомлением о прекращении поставок электроэнергии с ноября.
Украинские компании получили письмо о прекращении поставок электроэнергии из Белоруссии.Белорусская компания «Белэнерго» направила письмо участникам энергетического рынка Украины с уведомлением о прекращении поставок электроэнергии с ноября.
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