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СМИ: Белоруссия прекратит продавать Украине электроэнергию

СМИ: Белоруссия прекратит продавать Украине электроэнергию

Украинские компании получили письмо о прекращении поставок электроэнергии из Белоруссии.Белорусская компания «Белэнерго» направила письмо участникам энергетического рынка Украины с уведомлением о прекращении поставок электроэнергии с ноября.

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