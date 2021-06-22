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Пресс-конференция «Долги за коммунальные услуги» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Долги за коммунальные услуги» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, на которой затронуты проблемы … .

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Александр
Какой-то парадокс: у собственников жилья, гаражей и тп недвижимости деньги вымогают какие-то проходимцы, посаженные думцами в виде УК на не принадлежащие этим прохвостам денежные потоки. И так во всем! Приватизация коснулась только права распоряжаться доходами от любой деятельности. И это в нашей-то стране?! Естественно будут воровать и прятать. Где? Собаки косточку зарывают. А эти псы тащат наворованное в офшоры и в подвалы лондонских банков, спускают на дорогие особняки и яхты. А поняв, что это и есть цель приватизации размахнулись и на родных просторах. Гуляй бывшая рванина! Пока люди от увиденного просто охреневают. А дальше посмотрим.

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