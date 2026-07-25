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Калужские новости

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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пешеходов в ДТП на калужской трассе

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пешеходов в ДТП на калужской трассе

Автомобиль такси сбил пешеходов и врезался в бетонное ограждение, возбуждено дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лицВидео - пресс-служба областной прокуратуры Из-за ДТП в Боровском районе на трассе М-3 «Украина», в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело.

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