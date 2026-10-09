Нардеп ВРУ: для уничтожения одной опоры ЛЭП Россия использует до 40 «Гераней» Россия ударами дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре пытается изолировать левую половину Киева, заявил нардеп Верховной Рады Сергей Нагорняк, добавив, что для атак на электроопоры используется большое количество «Гераней».