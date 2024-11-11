Для расследования убийства молодой проститутки полиция использовала голограмму

Голландская полиция использует голограмму, чтобы раскрыть убийство секс-работницы в 2009 году. Голограмма Бетти Сабо в натуральную величину в районе красных фонарей призвана оживить воспоминания и помочь найти убийцу 19-летней проститутки.
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