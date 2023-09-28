Почему молодые аграрии остались без жилья в Дальнеконстантиновском округе

В патовой ситуации оказались работники сельхозпредприятий Дальнеконстантиновского района. Они приняли участие в специальной программе, обязуясь несколько лет отработать в округе, чтобы получить отдельное жильё.
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