Макдэвид забил 27-й гол в сезоне, первым набрав 60 очков. Он лидирует в гонке снайперов НХЛ, Томпсон – 2-й с 24 шайбами

Коннор Макдэвид забил 27-й гол в сезоне, первым набрав 60 очков. Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 Б).
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