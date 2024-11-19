В случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, Москва может поразить центры принятия решений в Киеве.
В России назвали возможный ответ на удары ВСУ дальнобойными ракетами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Ударить могут и ударят. Кто бы сомневался. Но долететь эти ракеты не должны. Они должны быть уничтожены ещё на территории врага, а потом уничтожено и место вылета. А потом и руководство той страны чья это была ракета. Вот тогда это ответ. А так трепотня. Слушать тошно.
Ответить
15 час.
Ли
Людмила ивановна
Путин не решится на ответ. Зассыт.
Ответить
9 час.
Владимир Самборский
Да, наше МО и ГЛАВА больше угрожают и только! Старый и главный наш враг - Англия. Надо по ней разок слегка ударить - и сразу все поймут! Например, ракетой из Норвегии ( подводной лодкой у ее берегов, не с нашей территории). А можно и с нашей! Отстрелять старую МБР из шахты (зачем утилизировать - это дорого!). Смогут сбить - тоже не страшно. Главное, чтобы знали,чем дело может кончиться, в т.ч. и с ядерным зарядом... Давно они люлей не получали. Пришло время проучить!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии