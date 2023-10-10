Свадьба Ковтуна и Левановой, покупка Трусовой и работа Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Максим Ковтун и Евгения Леванова стали мужем и женой. Пара отпраздновала свадьбу в Барвихе. Александра Трусова решила сделать себе подарок без повода и купила «Гелендваген», а фанаты Камилы Валиевой запустили ролик в её поддержку на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.