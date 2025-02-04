Ученые забили тревогу из-за надвигающейся на все человечество угрозы

Доцент Чадли: уровень Мирового океана к 2300 году может повыситься на 10 метров Уровень Мирового океана к 2100 году может повыситься на один метр, а к 2300 году — на 10 метров, заявил в беседе с Guardian доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли.