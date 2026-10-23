С начала года неонатальный скрининг в Московской области прошли более 46,7 тысячи новорожденных. У 90 детей подтвердились генетические заболевания, все они находятся под наблюдением врачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ветеран Великой О...
- Всероссийский Дед...
- Лерчек вернули 45...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым