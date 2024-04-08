«Строительство набирает обороты». Банки и девелоперы подвели итоги первого квартала на рынке недвижимости Крыма

Банки и девелоперы подводят итоги первого квартала на рынке недвижимости Крыма. По предварительным данным стоимость квадратного метра в новостройках за первые три месяца выросла на 15% и продолжит рост в ближайший период на фоне ожидаемого ужесточения условий выдачи льготной ипотеки.