«Строительство набирает обороты». Банки и девелоперы подвели итоги первого квартала на рынке недвижимости Крыма

Банки и девелоперы подводят итоги первого квартала на рынке недвижимости Крыма. По предварительным данным стоимость квадратного метра в новостройках за первые три месяца выросла на 15% и продолжит рост в ближайший период на фоне ожидаемого ужесточения условий выдачи льготной ипотеки.
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