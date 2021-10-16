Литва не видит проблем для бойкота БелАЭС из-за политики Латвии и Эстонии

Вильнюс не усматривает новых рисков в вопросе бойкотирования электроэнергии с Белорусской АЭС в связи с тем, что Латвия и Эстония на этой неделе начали применять новую двухстороннюю методику торговли электроэнергией с РоссиейВильнюс не усматривает новых рисков в вопросе бойкотирования электроэнергии с Белорусской АЭС в связи с тем, что Латвия и Эстония на этой неделе начали применять новую двухстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией.