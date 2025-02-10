Автор самого популярного мода для Elden Ring добавит бесшовный кооператив в Dark Sou...

Автор самого популярного мода для Elden Ring добавит бесшовный кооператив в Dark Souls 3 — первая демонстрацияВ ролевом экшене Dark Souls 3 от FromSoftware есть кооператив, однако бесшовным его нельзя назвать даже при всём желании.
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