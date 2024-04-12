В суд направлено уголовное дело экс-управляющего тульским поселком «Солнечный»

Бывшему управляющему «Солнечным» Геннадию Эйриху предъявлено обвинение в совершении более 20 эпизодов тяжких преступлений, связанных с умышленным хищением денег жителей в размере свыше 8 миллионов рублей.
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