Огромная пробка по Ленинскому проспекту в сторону Золотого кольцаVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР

Огромная пробка по Ленинскому проспекту в сторону Золотого кольцаVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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