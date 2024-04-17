Сражение с дроидом-пауком из Star Wars: Republic Commando смог воспроизвести 3D-художник н...

Сражение с дроидом-пауком из Star Wars: Republic Commando смог воспроизвести 3D-художник на Unreal Engine 5Фанаты уже давным-давно мечтают о том, чтобы появился ремастер/ремейк культового шутера Star Wars: Republic Commando.
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