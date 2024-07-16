Ловушка в социальной сети: история о коварном мошенничестве в Кургане

В мае этого года в Кургане разыгралась история, которая напоминает нам о том, насколько хрупкой может быть наша цифровая безопасность, и как легко стать жертвой мошенников, умело манипулирующих нашими эмоциями.
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