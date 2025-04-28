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Telegraph: британские миротворцы не будут участвовать в боях на Украине

Telegraph: британские миротворцы не будут участвовать в боях на Украине

Министр обороны Джон Хили раскрыл формат участия британских военных в миротворческой миссии.Если Великобритания разместит миротворческий контингент на Украине, военные не будут участвовать в боевых действиях.

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