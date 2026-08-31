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Мишустин ввёл гуманитарное пособие родным уклоняющихся от наказания релокантов

Мишустин ввёл гуманитарное пособие родным уклоняющихся от наказания релокантов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о размере ежемесячного гуманитарного пособия близким родственникам граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания.

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