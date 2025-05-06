Дело о сломанной ноге строителя из Новосибирска дошло до главы СКР Бастрыкина

Житель Новосибирска поломал ногу на стройке в июле 2023 года. По его словам, все произошло из-за несоблюдения техники безопасности – во время сильного ветра вертикальный элемент опалубки упал на ногу мастера участка.
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