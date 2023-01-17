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Посольство РФ в Австралии отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Посольство РФ в Австралии отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Посольство России в Австралии опубликовала заявление по поводу того, что Федерация тенниса Австралии запретила зрителям проносить на трибуны Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) флаги Российской Федерации и Белоруссии.

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