Посольство РФ в Австралии отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Посольство России в Австралии опубликовала заявление по поводу того, что Федерация тенниса Австралии запретила зрителям проносить на трибуны Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) флаги Российской Федерации и Белоруссии.
Посольство России в Австралии опубликовала заявление по поводу того, что Федерация тенниса Австралии запретила зрителям проносить на трибуны Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) флаги Российской Федерации и Белоруссии.
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