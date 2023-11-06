Британский танк: Кейн становится лидером «Баварии» и переписывает рекорды результативности Бундеслиги

Гарри Кейн максимально быстро вписался в состав «Баварии» и стал её новым лидером. Нападающий за три неполных месяца забил 17 мячей, 15 из которых — в Бундеслиге, благодаря чему побил рекорд результативности, державшийся 60 лет.
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