Британский танк: Кейн становится лидером «Баварии» и переписывает рекорды результативности Бундеслиги

Гарри Кейн максимально быстро вписался в состав «Баварии» и стал её новым лидером. Нападающий за три неполных месяца забил 17 мячей, 15 из которых — в Бундеслиге, благодаря чему побил рекорд результативности, державшийся 60 лет.