Ослабить влияние США в мире. Си Цзиньпин сегодня приедет в Россию

Алексей Горшков

Я, кажется понял ИСТИННЫЙ ПЛАН американцев! Никакого мира, между Украиной и Россией - естественно, они не хотят! Если подумать - американцы из конфликта, видимо - действительно всё-таки выйдут, но не ради замирения России и Украины, а просто перевалив всю поддержку "Незалежной" на плечи европейских стран - ИМ ПРОСТО ВЫГОДНО его затягивание, ОБЕСКРОВЛИВАЮЩЕЕ КОНКУРЕНТОВ - как РФ, так и ЕС - И РАЗВЯЗЫВАЮЩЕЕ ИМ РУКИ НА ВОСТОКЕ !!! Только Трамп совершает ТУ ЖЕ ОШИБКУ, что и Байден: НЕ ПОНИМАЕТ, что ВСЯКОЕ ДАВЛЕНИЕ на Китай ведёт только к БОЛЕЕ ТЕСНОЙ смычке Россия-Китай!