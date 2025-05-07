Председатель КНР Си Цзиньпин использует свой официальный визит в Москву на этой неделе, чтобы продемонстрировать свои крепкие связи с президентом России Владимиром Путиным и извлечь выгоду из торговой войны, которая грозит изоляцией Вашингтону.
Ослабить влияние США в мире. Си Цзиньпин сегодня приедет в Россию
Комментарии
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Алексей Горшков
Я, кажется понял ИСТИННЫЙ ПЛАН американцев! Никакого мира, между Украиной и Россией - естественно, они не хотят! Если подумать - американцы из конфликта, видимо - действительно всё-таки выйдут, но не ради замирения России и Украины, а просто перевалив всю поддержку "Незалежной" на плечи европейских стран - ИМ ПРОСТО ВЫГОДНО его затягивание, ОБЕСКРОВЛИВАЮЩЕЕ КОНКУРЕНТОВ - как РФ, так и ЕС - И РАЗВЯЗЫВАЮЩЕЕ ИМ РУКИ НА ВОСТОКЕ !!! Только Трамп совершает ТУ ЖЕ ОШИБКУ, что и Байден: НЕ ПОНИМАЕТ, что ВСЯКОЕ ДАВЛЕНИЕ на Китай ведёт только к БОЛЕЕ ТЕСНОЙ смычке Россия-Китай!
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9 час.
Регина Толстоброва
Надо крепче подружиться России и Китаю чтобы противостоять США. А то этот Трамп так и будет Россию шантажировать и обманывать.
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8 час.
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