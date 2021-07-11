Дочь Дмитрия Маликова встречается с хоккеистом-миллионером из НХЛ

Дочь Дмитрия Маликова Стефания тщательно скрывает свою личную жизнь. 21-летняя наследница артиста на днях получила диплом об окончании МГИМО и сейчас, видимо, стоит на распутье, пытаясь определиться со своей дальнейшей профессиональной жизнью.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания тщательно скрывает свою личную жизнь. 21-летняя наследница артиста на днях получила диплом об окончании МГИМО и сейчас, видимо, стоит на распутье, пытаясь определиться со своей дальнейшей профессиональной жизнью.
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