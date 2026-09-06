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Регионы России

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В Ростове после атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома

В Ростове после атаки беспилотников повреждены два многоквартирных дома

29 августа Ростовская область подверглась атаке около 30 беспилотников Вооружённых сил Украины. В результате ударов в Ростове повреждены две многоэтажные жилые здания в Советском районе города, а также несколько объектов в Аксайском районе.

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