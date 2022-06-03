Нацист Давид Касаткин убивал на камеру, ходил по стриптиз-клубам, тренировался с инструкторами НАТО и делал татуировки с дьяволом

25-летний Давид Касаткин на данный момент находится в СИЗО на Северном Кавказе. Азовец прославился своей жестокостью, а также тем, что угрожал главе Чечни Рамзану Кадырову.
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