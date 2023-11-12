Директор Пентагона по аномалиям Киркпатрик допустил внеземную природу НЛО

Директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик, уходящий в отставку, заявил, что считает возможной инопланетную природу НЛО, называя альтернативную версию происхождения "другими людьми на нашем заднем дворе" менее предпочтительной.
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