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Пожар на Большом Утрише - тушат авиацией. В Анапе поврежден детский сад

Пожар на Большом Утрише - тушат авиацией. В Анапе поврежден детский сад

По данным местных властей, огонь охватил около одного гектара леса. В тушении задействованы около 20 человек и пять единиц техники.

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