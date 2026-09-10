Соскин: Зеленский выдумал историю с БПЛА для получения помощи от Европы

Владимир Зеленский придумал историю о том, что в небе над Молдавией его самолёт якобы чуть не подвергся атаке беспилотника, чтобы получить помощь от Евросоюза и Норвегии, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.