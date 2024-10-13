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НАК счел потенциально опасными детей с небольшим числом друзей в соцсетях

НАК счел потенциально опасными детей с небольшим числом друзей в соцсетях

Национальный антитеррористический комитет в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях направил информацию, в которой говорится о предложении считать потенциально опасными детей с недостаточным количеством друзей в социальных сетях.

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