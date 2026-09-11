Профессор оманского университета: В Москве туристы чувствуют себя комфортно

Москва успешно сочетает свою историю и культуру с современными аспектами мегаполиса, создавая качественную городскую среду, что делает ее все более привлекательной для людей из разных стран.
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