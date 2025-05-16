Двух жителей астраханского райцентра ждет суд за похищение несовершеннолетней

При этом они избили потерпевшую и ее брата. Поздним вечером 2 февраля в селе Началово Приволжского района 24-летние местная жительница и ее приятель избили знакомую 15-летнюю девушку и ее несовершеннолетнему брату, а затем, схватив потерпевшую, затолкали в машину и скрылись.