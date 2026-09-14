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Саудовская Аравия обратилась к Великобритании за военной помощью в Йемене

Саудовская Аравия обратилась к Великобритании с просьбой о военной и дипломатической поддержке на фоне активизации боевых действий в Йемене, где силы, лояльные движению хуситов, продолжают наступление.

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