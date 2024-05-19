Звезда "Майора Грома" Сергей Горошко признался, что ненавидит фотографироваться

23 мая в прокат выйдет третья часть серии фильмов о майоре Громе - "Майор Гром: Игра". Одну из главных ролей в картине исполнил актер Сергей Горошко, воплотивший на экране образ создателя вымышленной социальной сети Vmeste Сергея Разумовского.
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