Полиция задержала фейковую полицейскую машину, у водителя еще одна такая дома

Полиция Иллинойса (США) расследовала сообщения о местном водителе, кружащем по городу на Ford Explorer и , каждый из которых был окрашен в черный цвет и оснащен оборудованием в стиле полиции, что придавало им вид официальных полицейских автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии