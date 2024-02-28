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Сердитым патриотам посвящается

Сердитым патриотам посвящается

А теперь по поводу ноющих в комментариях (и не только в комментариях) личностей, про то, что у нас всё плохо, Россия - терпила, где красные линии - нет никаких красных линий.

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Комментарии
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Назин Владимир
Сердитые патриоты такую хрень, которая здесь написана не говорят. Сердитые патриоты спрашивают: почему Россия позволяет свободную поставку вооружения и гсм на Украину, почему не уничтожены мосты, туннель, погранпереходы? Статейка явно заказная.
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10 час.
Генрих
Лучше иметь звание &quot;рассерженного патриота&quot;, чем быть льстивой вонючкой, оправдывающей любые промахи &quot;гениального&quot; начальства.
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10 час.
Александр Зубков
Чего это аффтор за минусы ничего не сказал?
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9 час.

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