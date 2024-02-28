А теперь по поводу ноющих в комментариях (и не только в комментариях) личностей, про то, что у нас всё плохо, Россия - терпила, где красные линии - нет никаких красных линий.
Сердитым патриотам посвящается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Назин Владимир
Сердитые патриоты такую хрень, которая здесь написана не говорят. Сердитые патриоты спрашивают: почему Россия позволяет свободную поставку вооружения и гсм на Украину, почему не уничтожены мосты, туннель, погранпереходы? Статейка явно заказная.
Ответить
10 час.
Генрих
Лучше иметь звание "рассерженного патриота", чем быть льстивой вонючкой, оправдывающей любые промахи "гениального" начальства.
Ответить
10 час.
Александр Зубков
Чего это аффтор за минусы ничего не сказал?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии