В Госдуме прокомментировали сообщения о «черных вдовах» на СВО

Сейчас готовится законопроект, который защитит имущество участников спецоперации, но только в случае развода, рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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