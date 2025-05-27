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Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% - замглавы Минэкономразвития

Туристический поток в Крым этим летом может вырасти на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Итоги сезона могут быть близкими к допандемийным значениям, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

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