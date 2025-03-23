Анализируем заявления Стива Уиткоффа о политическом будущем ХАМАС

В тот момент, когда специальный представитель США Стив Уиткофф произнес свою теперь уже знаменитую фразу о возможности политического будущего ХАМАС, в израильских политических кругах наступила та редкая тишина, которая бывает лишь перед бурей .
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