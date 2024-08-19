Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки спецназ «Ахмат» в Курской области уничтожил четыре единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительное количество вражеской пехоты.
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