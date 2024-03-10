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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Пирс: «После покушения я весь сезон играл через боль»

«Честно говоря, не знаю, как остался жив. Я по-настоящему верю в Бога. Он знает, когда твое время пришло, и тогда этот момент еще не настал… Тогда на меня напали несколько человек, которые били меня тремя ножами.

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