Pais: Дожди в Каталонии привели к гибели двух человек и одному пропавшему

В результате сильных ливней в Каталонии погибли двое, один человек пропал без вести. Газета Pais сообщает о смертях в муниципалитетах Тордере и Монторнес-дель-Вальесе, а также о пропаже человека в Пинеда-де-Мар после подъема уровня рек.