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Царьград

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Pais: Дожди в Каталонии привели к гибели двух человек и одному пропавшему

Pais: Дожди в Каталонии привели к гибели двух человек и одному пропавшему

В результате сильных ливней в Каталонии погибли двое, один человек пропал без вести. Газета Pais сообщает о смертях в муниципалитетах Тордере и Монторнес-дель-Вальесе, а также о пропаже человека в Пинеда-де-Мар после подъема уровня рек.

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