Прогноз погоды в Крыму на 23 января

Прогноз погоды в Крыму на 23 январяВ Симферополе +7 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и небольшой дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +6 и небольшой дождьЧитать … .