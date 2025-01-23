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Прогноз погоды в Крыму на 23 января

Прогноз погоды в Крыму на 23 января

Прогноз погоды в Крыму на 23 январяВ Симферополе +7 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и небольшой дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +6 и небольшой дождьЧитать … .

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