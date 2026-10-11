Шарий: "Они сожгут всё". ВСУ ударили сразу после сделки Трампа и Путина. Теперь Суровикину развяжут руки? СВОдки с фронта

Автор: Иван Солдатов Двойной удар по Зеленскому: в Америке грозят прекратить ему помощь, а в Киеве против него выступил Кличко.
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Опять*надули*? 😡🥵
Рыжей чубатой морде верить нельзя, он врет что прекратит фигансирование укрофашистов.Он будет говорить то , что его сионистские боссы прикажут
Похабная сделка по дизелю. Бабло побеждает все. При этом штатники исправно снабжают хохлов оружием и информацией. Долго ли обнулить старлинк?! Низзчя, ай-ай-ай! Не трожь наши денежки!!! Блядство!
Без Суровикина нельзя мосты уничтожить ???
Мы пиндосам дизель, причем срочно - спасать Трампа, так сказать по по первому требованию, как вассалы какие-то. А они потом об нас ноги вытирать будут, я уже не говорю о разведданных для хохлов, которые они исправно поставляют. Стыдно. Неужели бабло превыше всего?