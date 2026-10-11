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Шарий: "Они сожгут всё". ВСУ ударили сразу после сделки Трампа и Путина. Теперь Суровикину развяжут руки? СВОдки с фронта

Шарий: "Они сожгут всё". ВСУ ударили сразу после сделки Трампа и Путина. Теперь Суровикину развяжут руки? СВОдки с фронта

Автор: Иван Солдатов Двойной удар по Зеленскому: в Америке грозят прекратить ему помощь, а в Киеве против него выступил Кличко.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

Похабная сделка по дизелю. Бабло побеждает все. При этом штатники исправно снабжают хохлов оружием и информацией. Долго ли обнулить старлинк?! Низзчя, ай-ай-ай! Не трожь наши денежки!!! Блядство!

Профиль пользователя Сергей Бирюков
Сергей Бирюковизменено

Мы пиндосам дизель, причем срочно - спасать Трампа, так сказать по по первому требованию, как вассалы какие-то. А они потом об нас ноги вытирать будут, я уже не говорю о разведданных для хохлов, которые они исправно поставляют. Стыдно. Неужели бабло превыше всего?