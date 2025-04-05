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Царьград

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Авария в тоннеле Токио: 47 человек пострадали в столкновении автобусов

Авария в тоннеле Токио: 47 человек пострадали в столкновении автобусов

В пригороде Токио произошло столкновение двух туристических автобусов, в результате которого пострадали 47 человек.

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