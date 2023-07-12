Совбез ООН соберется из-за пуска ракеты в КНДР

Срочное заседание в связи с запуском в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) проведет Совбез ООН, сообщает постоянное представительство Британии при ООН 13 июля в Twitter.
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