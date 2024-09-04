"Сказки" с федерального ТВ дошли уже до Курского фронта. Боевые командиры не стали стеснять себя в выражениях и откровенно высказались о победных телесюжетах: "Врать не буду, ситуация тяжёлая".
"Сказки" с ТВ дошли до Курского фронта. Боевые командиры стесняться в выражениях не стали: "Врать не буду"
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
А как тогда понять соблюдение МО принципа главы МО о том, что ошибаться можно, но врать нельзя. Откуда тогда эти самые СМИ берут информацию. Либо нужно тогда вывести от ЛБС всех тех военкоров, которые привносят хвалебные статьи и не доносят до высшего руководства МО и Правительства все проблемы, требующие срочного решения. Жизни каждого нашего соотечественника на СВО для всех нас должны быть в приоритете и для этого максимально насытить подразделения всем необходимым.
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8 час.
Константин Самарин
Очень похоже. Достаточно понять, почему генералов- мздоимцев отправили под следствие, а их главу- пересадили в другое теплое кресло.
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5 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Откуда у нас деньги на дроны, у нас одни праздники, фестивали… а у народа собрать уже не получается. Все деньги на военные нужды превращены в дворцы, яхты и т. Д…
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4 час.
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