"Сказки" с ТВ дошли до Курского фронта. Боевые командиры стесняться в выражениях не стали: "Врать не буду"

СТ

Сергей Туренко

А как тогда понять соблюдение МО принципа главы МО о том, что ошибаться можно, но врать нельзя. Откуда тогда эти самые СМИ берут информацию. Либо нужно тогда вывести от ЛБС всех тех военкоров, которые привносят хвалебные статьи и не доносят до высшего руководства МО и Правительства все проблемы, требующие срочного решения. Жизни каждого нашего соотечественника на СВО для всех нас должны быть в приоритете и для этого максимально насытить подразделения всем необходимым.