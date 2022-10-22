Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Голден Стэйт» – 26+12+10

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил первый для себя трипл-дабл в новом сезоне. В выездном матче с «Голден Стэйт» (128:123) на счету самого ценного игрока последних двух розыгрышей НБА 26 очков, 12 подборов и 10 передач.
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